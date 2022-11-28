«القومى للإعاقة»: التكنولوجيا تساهم فى تحسين قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - شارك المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى الجلسة النقاشية للمؤتمر العلمى الأول فى مصر لذوى الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية، والتى جاءت تحت عنوان "التقنيات والتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة".





سعى المؤتمر لاستشراف المستقبل حول متطلبات تأهيل وتعليم ذوى الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، أهمية الوسائل والتكنولوجيا المساعدة، لما لهما من دور كبير فى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومساعدتهم فى تحسين قدراتهم الوظيفية، وتتيح لهم ممارسة أنشطة الحياة اليومية بأكبر قدر من الاستقلالية، وتعمل على إزالة الحواجز والعقبات التى تحول دون تمتعهم بحقوقهم واندماجهم فى المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوى الإعاقات المزدوجة أو المتعددة.

وأشارت كريم، خلال كلمتها فى المؤتمر، إلى أن القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كفل لهم سبل الإتاحة المختلفة كالتجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيا ومجتمعيا ومعلوماتيا وماديا، فضلا عن توفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة لهم لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

أوضحت: فى سبيل تحقيق ذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة فى هذا المجال، ويشارك المجلس بممثل عنه فى حضور اجتماعات المرحلة التحضيرية له.

ولفتت إلى أن المجلس نجح فى تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوى الإعاقة للمعلومات المختلفة من خلال التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA، وكل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فى إطلاق تقنية "DAISY"، وهى تقنية إلكترونية ناطقة للكتب والمعلومات، تمكن الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من الإطلاع عليها بسهولة ويسر.

جدير بالذكر أن المؤتمر حضره الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ماجدة فهمى رئيس مجلس إدارة مؤسسة نداء لتأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع والإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية، والدكتورة وسام البيه المدير الاقليمى لمؤسسة دروسوس بمصر ولبنان والأردن)،إلى جانب مشاركة لفيف من الأكاديميين والمتخصصين فى مجال تعليم وتأهيل الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة، وبمشاركة مؤسسات عربية والدولية.