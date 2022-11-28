كأس العالم 2022.. فينيسيوس وريتشارليسون يقودان هجوم البرازيل ضد سويسرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 05:51 مساءً - أعلن تيتى، المدير الفني لمنتخب البرازيل، ومراد ياكين مدرب منتخب سويسرا التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة المقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، فى مونديال قطر 2022.

وتقام مباراة البرازيل ضد سويسرا على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022.وجاء تشكيل منتخب البرازيل، كالتالى:

أليسون - ميليتاو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - أليكس ساندرو - كاسيميرو - فريد - باكيتا - رافينيا – فينيسوس جونيور - ريتشارليسون.

تشكيل منتخب البرازيل

فيما ضم تشكيل منتخب سويسرا كل من:

سومير - رودريجيز - اكانجي - ايلفيدي - فيدمير - فريلير - تشاكا - سو - ريدر - فارجاس – ايمبولو.

تشكيل منتخب سويسرا

ويخوض المنتخب البرازيلي مواجهة اليوم متصدراً جدول ترتيب المجموعة السابعة فى مونديال 2022، برصيد 3 نقاط جمعها من الانتصار في الجولة الأولى وتسجيل هدفين والحفاظ على سجله خالياً من الأهداف.

واستهل السليساو مشواره فى النسخة رقم 22 من كأس العالم، بالانتصار على نظيره منتخب صربيا بهدفين نظيفين في المباراة التى أقيمت على ملعب "استاد 974".

وفى المقابل، يأتى منتخب سويسرا فى لمركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط هو الآخر، وبفارق الأهداف فقط عن المتصدر البرازيل، بعدما حصد 3 نقاط من الفوز على حساب الكاميرون مسجلاً هدفاً وحيداً والحفاظ على شباكه خالية من الهزائم.

وحقق منتخب سويسرا فوزا صعبا على نظيره الكاميرون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على إستاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويسعى المنتخب البرازيلي الذى يتسلح بكتيبة من النجوم لتحقيق الفوز على سويسرا وحصد الثلاث نقاط من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس العالم.

ويفتقد منتخب البرازيل في مواجهة الليلة لمجهودات نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مواجهة صربيا بالجولة الأولى، وأيضا دانيلو الذى يعانى من إلتواء في الكاحل.

وتعد مواجهة اليوم هي الثالثة بين منتخبى البرازيل وسويسرا في كأس العالم، حيث تقابل المنتخبين وجها لوجه مرتين سابقتين في المونديال.

وانتهت مواجهتى البرازيل وسويسرا في كأس العالم بالتعادل في المرتين، حيث انتهت الأولى 2-2 في نسخة 1950، والثانية بنتيجة 1-1 في مونديال روسيا 2018 بمرحلة المجموعات.