عاجل- السيسى يطلع على نتائج القمة العالمية لشرم الشيخ COP27

جدة - نرمين السيد - اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على نتائج القمة العالمية لشرم الشيخ COP 27.



جدة - نرمين السيد - اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على نتائج القمة العالمية لشرم الشيخ COP 27. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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