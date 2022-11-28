السيسى يوجه بتنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية COP27 فى حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر فى إطار منصة نوفى الوطنية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن منصة "نوفى" لاقت دعما وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ باعتبارها نموذجا رائدا مصريا يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخى من خلال حشد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء فى إطار برنامج وطنى واحد.

ووجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية التى تم حشدها فى كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين لاسيما فى القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بقطاعى الرى والزراعة، وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة العائد الاقتصادى والدخل، إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 التى انعقدت فى شرم الشيخ فيما يتعلق بحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لصالح المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفى"، حيث بلغت التمويلات قيمة 10.3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددى الأطراف وكذلك فى الإطار الثنائى، والتى تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة فى إطار المحاور الرئيسية لبرنامج "نوفى"، وهى المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل.

وفيما يتعلق بمحورى المياه والغذاء، أوضحت وزيرة التعاون الدولى أن التمويلات الجديدة ستؤدى إلى التوسع فى مشروعات الرى باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية، ما يقلل من الهدر فى المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضى، بما يخدم أكثر من 50 مليون مواطن فى منطقة وادى النيل والدلتا، الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائى والمائى لدعمهم فى مواجهة تداعيات التيارات المناخية.

أما عن محور الطاقة، فأكدت أن التمويلات تستهدف تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى توفير الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى من المحطات.

وعرضت رانيا المشاط كذلك نتائج المؤتمر الاقتصادى فيما يخص دور التعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص.

كما وجه الرئيس بالإسراع قدما فى تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التى تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات.