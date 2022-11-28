وزير الطيران يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون فى مجال النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الطيران المدنى محمد عباس اليوم الإثنين، مع سيرجى تيرنتيف سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا فى مجال النقل الجوى بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران، حيث يأتى اللقاء فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى نحو تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم.





وأشاد وزير الطيران المدنى - خلال اللقاء - بالتعاون المثمر بين البلدين فى مختلف المجالات وبخاصة فى مجال الطيران المدنى، حيث استعرض وزير الطيران، رؤية الوزارة نحو جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر والتى تشهد تطوراً كبيراً، وكذلك المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بقطاع الطيران المدنى بما يحقق جودة الخدمات وتسهيل حركة السفر إلى المقاصد السياحية المصرية التى يفضلها الوافدين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن وزارة الطيران المدنى ترحب بمزيد من التعاون والشراكة مع بيلاروسيا فى مختلف أنشطة النقل الجوى فى ضوء رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى المصرى. ومن جانبه، أشاد "تيرنتيف" بالنجاح الكبير لجمهورية مصر العربية فى تنظيم الحدث العالمى "قمة المناخ COP 27" الذى تم انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الشهر الجارى، مشيرًا إلى أنه تم أيضا خلال اللقاء مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال صناعة النقل الجوى خاصة فى ضوء الطفرة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، معربًا عن تقديره لجهود وزارة الطيران المدنى ورؤيتها الواضحة لتعزيز الحركة الجوية والسياحية بين البلدين، خاصة أن المنتجعات والشواطئ المصرية من المقاصد السياحية التى يفضلها السائح الروسى خلال الموسم الشتوى مما يعزز نجاح التعاون المثمر بين البلدين ويشجع العديد من الشركات البيلاروسية عقد المزيد من الشراكات فى مجال النقل الجوى.

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