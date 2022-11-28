لينك تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2022/2023 [والمصاريف] office365

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عمر شويل - جدة عزيزي الطالب، ننشر لك لينك تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدأ عمليات التسجيل الإلكتروني على استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في موقع ثقفني طريقة تسجيل الاستمارة خطوة بخطوة، وما هي المصاريف المطلوبة وقيمة الرسوم ولذلك للشهادة بالعام الدراسي الجديد 2023، فتابعوا معنا للتعرفوا على خطوات التقديم لاستمارة الاعدادي الإلكترونية.

استمارة الشهادة الاعدادية 2023

وينتظر طلاب الصف ثالث اعدادي في جمهورية مصر العربية الإعلان الرسمي لفتح استمارة التقدم لاختبارات الشهادة، حيث تعتبر من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب، والتي يترتب عليها اختيار شعبة المرحلة الثانوية (ثانوية عامة، ثانوية صناعية، إلخ) وذلك حسب التنسيق، ويستعد الطلبة لامتحانات هذه الشهادة لحصد أعلى الدرجات.

وقد أتاحت وزارة التعليم المصرية منذ أيام رابط لتسجيل الطلاب في المرحلة المتوسطة الإلكتروني، والذي سنتابع معكم هنا في موقعكم ثقفني كيف يمكنكم التسجيل بطريقة صحيحة، وما هي الرسوم المطلوبة للعام الجديد والتي يبحث عنها المئات وخاصة أولياء أمور الطلبة.

مصاريف استمارة التقديم للامتحان الإلكتروني 2023

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين في موقع ثقفني آخر المستندات بخصوص الرسوم المطلوبة من الطالب للتقديم إلى امتحانات الشهادة الاعدادية التي تنطلق في منتصف شهر يناير 2023 الفصل الدراسي الأول، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رسوم امتحانات الشهادة الاعدادية والأشياء المطلوبة، وهي كما يلي:

رسوم دخول الامتحانات 158 جنيه.

دفع المصاريف المدرسية للطالب، والتي تقدر قيمتها 205 جنيه.

طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية بقيمة 10 جنيه مصري.

أي أن التكلفة الإجمالية للرسوم حوالي 373 جنيه مصري، وهذا غير شهادة الميلاد كمبيوتر المطلوب منها صورتين، و3 صور شخصية مطبوع عليها اسم الطالب.

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لينك تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

ونتعرف معكم أعزائنا المتابعين الرابط الرسمي بالنسبة إلى الموقع الذي أعلنت عنه وزارة التربية التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعبئة استمارات الطلبة، والذي يبحث عنه الكثير من الطلاب، وسنتابع معكم بالخطوات طريقة التسجيل بدون أي مشاكل بالفيديو، فتابع معي: