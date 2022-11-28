نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 للمعاقين moss.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 حيث تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة للاشخاص ذوي الاعاقه الاعاقه حيث من خلالها يحصل على العديد من الخدمات والإعفاءات من من الضرائب والخدمات الاخرى في المدارس والجامعات والخصومات على جميع وسائل المواصلات فيها الأماكن العامة وعدد كبير من الخدمات الاخرى التي يحتاج إليها الزاويه الهمم فيمكن إصدارها بشكل إلكتروني من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي وذلك كثيرا على الأشخاص في استخراج البطاقة حيث سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم خلال الفقرات التالية التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن ان يتم اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال عدة خطوات بشكل الكتروني وهذه على خطوات تتمثل فيما يلي

الضغط على الرابط الرسمي لبوابة وزارة التضامن

ثم تسجيل البيانات المطلوبة

إرفاق جميع الملفات بشكل واضح وسليم

ثم مليء بياناتك الشخصية من خلال استمارة البيانات الأساسية التي تحتوي على عدد من الأسئلة ويجب ان تكون الاجابات في منتهى الدقة وصحيحه

بعد التسجيل سوف يظهر لك رقم خاص بك يجب أن تحتفظ به حيث يتم دراسة حالة الطلب

بعد ذلك للاستعلام عن طلب من خلال الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الالكترونية حيث انه اذا تم القبول سوف يتم حجز موعد من خلال البوابة الإلكترونية بعد ذلك التوجه الى مكاتب التأهيل الذي تختاره في الموعد المحدد و تحضر معك جميع الاوراق والمستندات المطلوبه لتسجيل بيانات التقييم الوظيفي الخاصة بالشخص وبناءا على الخطوات السابقة والبيانات التي دخلتها سوف يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة التي تستحق من خلالها ان تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات.

إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

تؤكل وزارة التضامن الاجتماعي على إعفاء ذوي الاعاقة الشديدة من الحصول على بطاقة الخدمات المتقدمة لإجراء الكشف الطبي المميكن في وزارة الصحه والسكان وذلك بهدف تيسير الإجراءات على الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة وتسريع الاستجابة لطلباتهم في الحصول على البطاقة حيث ان الوزارة تكتفي بعدد من الأوراق والمستندات التي يجب أن يوفرها جميع الأشخاص فيمكن اجراء الكشف عن الوظيفة في مكتب التأهيل الإجتماعي تبعا الى محل الاقامة ثم استخراج تقرير طبي خلال ثلاث سنوات ماضية معتمد من أحد مستشفيات وزاره الصحه حيث ان الاعاقة التي تدخل ضمن التقارير هي الشلل الدماغي والشلل الرباعي أي شلل الاطفال الشديد أو الإعاقة المتعددة او كف البصر او البتر المتعدد او فقدان السمع واي الامراض الأخرى.