رئيس البرلمان الليبي: القاهرة ستشهد اجتماعات هامة حول ليبيا في الساعات القادمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - اعتبر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن اللقاء الذى أجراه اليوم الاثنين مع للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مثمرا، في ظل العمل على إنجاز الانتخابات الليبية.

وأضاف، في تصريحات للصحفيين على هامش لقاءه بأبو الغيط، أن لقاءات هامة ستشهدها القاهرة في الساعات القادمة، حيث يلتقي خلال زيارته الحالية إلى مصر بالعديد من المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا، وكذلك سيلتقي برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من وراء المشاورات هو تأمين انعقاد الانتخابات الليبية في أقرب فرصة، داعيا المبعوث الاممي لاطلاق دعوته في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية المحادثات التي عقدها مع الأمين العام.

وحول قضية المناصب السيادية، اعتبر صالح أن هذا الأمر من المفترض أنه من اختصاص البرلمان الليبي، ولكن بالرغم من ذلك حرص على عقد المشاورات مع المجلس الاعلى للدولة، مقدما اقتراحاته في هذا الشأن، بينما مازالت المشاورات قائمة.