السكة الحديد : مشاركة وفد من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمؤتمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - شارك وفد من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمؤتمر السنوى لليوروميد للنقل السككى بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 15 الى 16 نوفمبر والذى تتولى تنظيمه الوكالة الأوروبيّة للسكك الحديدية وذلك بحضور ممثلى دول الإتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية للسكك الحديدية ( الإتحاد الدولى للسكك الحديدية – المفوضية الأوروبية – منظمة الأوتيف الدولية ) وبعض من دول البحر المتوسط.

وتناول المؤتمر أوجه التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوكالة الأوروبية للسكك الحديدية فى موضوعات تتعلق بتحسين وتطوير منظومة السلامة ورفع كفاءة العاملين عن طريق تبادل الخبرات بعمل دورات تدريبية من أجل تطوير العملية التدريبية والإرتقاء بالعنصر البشرى .

وألقى السيد الدكتور / محمد حسين عبدالعزيز - نائب رئيس مجلس الإدارة الكلمة الخاصة بالوفد المصرى أوضح فيها الإجراءات التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتى من شأنها تطوير العنصر البشرى ورفع كفاءة العلمية والعملية التدريبية لتحقيق أعلى معدلات السلامة ليواكب ما تقوم به الهيئة حالياً من تحديث وتطوير بكافة قطاعاتها ، وأيضا عمل شراكة مع كبرى الشركات التى تعمل بالمجال السككى مثل ألستوم الفرنسية وتاليس الأسبانية وسيمنز وDB الألمانيتين وأيضا أكاديمية السويدى .

يهدف مشروع يوروميد للنقل الحديدي إلى تحسين عمل وكفاءة منظومة النقل لدول البحر المتوسط من خلال تركيز جهودها على الإصلاحات التنظيمية والتدريب والحوار مع صناع القرار حيث يتمثل الهدف الأساسي من المشروع في دعم تنفيذ الأنشطة التي تدخل في خطة عمل النقل الإقليمي ذات العلاقة بالنقل السككى وذلك من خلال دفع المواءمة مع المعايير الأوروبية والدولية فى تيسير النقل بين الدول ، وتعزيز مشاركة المنتفعين من أنشطة الوكالة الأوروبية للسكك الحديدية.