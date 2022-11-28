دليل الطلاب لامتحانات الثانوية العامة 2023.. تصريحات مهمة من وزير التعليم

جدة - نرمين السيد - ونوه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بحرصه على هذه اللقاءات، التى تساهم فى توضيح الرؤى، وبدور الإعلام المهم والداعم لتطوير العملية التعليمية فى مصر.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على إطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه على الطلاب الاجتهاد والمذاكرة الجيدة استعدادا للامتحانات.

وأوضح أنه سيجرى إتاحة نموذج امتحان تدريبى لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسى، وإتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة الطلاب على اتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزة حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

وأضاف الوزير أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام 2022 – 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب فى أثناء الامتحان، وسيتسلم الطالب كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، والتعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

وأشار إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومى للامتحانات، وتشتمل على أسئلة اختيار من متعدد MCQ والأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15%، وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

ولفت إلى أنه سيجرى تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكترونى بعيدا عن العنصر البشرى وذلك بنظام الـ rubrics، وستكون الدرجة التى يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أى أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، وسيجرى عمل مسح ضوئى (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

وخلال المؤتمر الصحفى، ناقش الوزير دليل الطالب لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوى العام 2022 - 2023 وعدد الأسئلة وأنواعها وفق الدرجات للعام الدراسى 2022 – 2023، ويتضمن الدليل توزيع الدرجات لأسئلة الاختيار من متعدد (أسئلة مخصص لها درجة واحدة، وأسئلة مخصص لها درجتان، وأخرى مخصص لها (6) درجات، كما يشتمل الدليل على العدد الكلى للأسئلة والدرجة الكلية وزمن الاختبار لكل مادة.

وعن الأسئلة المقالية لمادة اللغة العربية، فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85% وأسئلة مقالية 15%، وسوف يشمل الامتحان عدد 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15% من الدرجة، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالا من القصة المقررة.

أما بالنسبة للغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية): تشتمل الأسئلة المقالية على عدد 2 سؤال مقالى لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأى الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير (4 درجات) حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكترونى (إيميل) يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التى يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأى فئة أو نوع أو ديانة، أما بالنسبة لأسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

وفيما يخص اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية) فتتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات وهى كالتالى: سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة فى إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة فى السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكترونى (إيميل)، ويقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب فى السؤال، هذا فى كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التى يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

وبالنسبة للمواد العلمية (الفيزياء - الكيمياء - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة) فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85%، والمقالية 15%، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.

وفيما يخص المواد العلمية (الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة) فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85%، والمقالية 15%، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.