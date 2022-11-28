حياة كريمة تدخل الفرحة على 100 عروسة ضمن مبادرة «يدوم الفرح» (صور)

جدة - نرمين السيد - أقامت مبادرة حياة كريمة احتفالية كبرى لإدخال الفرحة على "100 عروسة" بالتعاون والتنسيق مع محافظة المنيا، بالمسرح الرومانى بكورنيش النيل بحضور أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور خالد أحمد مدير منطقة شمال الصعيد بالمؤسسة، وأحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ومنسقى ومتطوعى مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، عدد من وكلاء الوزارة، وأهالى العرائس.





وأكد محافظ المنيا خلال كلمته أن مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية فى تاريخ الدولة المصرية، ونجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى من أجل المشاركة فى أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعى.

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية فى الريف المصرى فقط، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصرى.

كما قدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لمؤسسة "حياة كريمة" والقائمين عليها وأعضاء المؤسسة من شباب محافظة المنيا الذين نفخر بهم جميعا، معربا عن خالص أمنياته للعرائس بحياة زوجية سعيدة، تملوها السكينة والمودة.

وعبر نائب المحافظ، عن سعادته بهذه الاحتفاليه موجها التحيه والتقدير إلى رئيس الجمهورية والذى وجه بأن تعمل جميع المؤسسات والجهات معا من أجل المواطن المصرى وكذلك مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية هى هدية من محافظة المنيا لأبنائها.

وأكد خالد أحمد أن مبادرة «يدوم الفرح»، جاءت تحت هذا الشعار، لتدخل حياة كريمة السرور على مئات الأسر، بإطلاق مبادرتها لتجهيز العرائس على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة القرى الأكثر احتياجاً.

وقال إن دور مبادرة يدوم الفرح لم يقتصر على تقديم الدعم المادى فقط، بل أطلقت دورات تدريبية بعنوان "مودة" لتأهيل المقبلات والمقبلين على الزواج، بالتعاون مع الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعى، وأوضح "العمدة" أن جهاز العروسة يضم (ثلاجة- غسالة – بوتاجاز -شاشة تليفزيون- حقيبة لمستحضرات التجميل).

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية، وقدم الفنان محمد صلاح عددا من الأغانى المتميزة له وسط أجواء عمتها البهجة والفرحة، إضافة إلى فقرات غنائية للفرقة القومية لكورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى، وعرض لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا.