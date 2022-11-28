«الوزير» يتفقد تجهيز التشغيل التجريبى لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الاثنين، ميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبى لمحطة "تحيا مصر" على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية، رافقه رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، ونيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وعبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.





وبدأت الجولة بمتابعة أعمال تراكى إحدى سفن الخط الملاحى العالمى "CMA" والمحملة بالحاويات على رصيف المحطة الجديد، وأعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة التى تم دخولها الخدمة هذا الشهر، ونقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.

كما تمت متابعة عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، والتى تتم تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة "تحيا مصر" الجديدة الذين تم تعيينهم وتدريبهم خلال الشهور السابقة.

والتقى وزير النقل مع أطقم المحطة الجديد ووجههم بالاهتمام بالمحطة وبذل كافة الجهود لتكون انطلاقة المحطة نقطة تحول هائلة فى هذا المجال؛ خاصة وأن الوزارة وفرت كافة الظروف الملائمة لهم للعمل لتكون المحطة على أعلى مستوى أداء فى البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى، والتى تشتمل ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).

وأضاف أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2450 مترًا طوليًا، كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء.

وفى ذات السياق، التقى وزير النقل بطاقم الشركات الأجنبية القائم بأعمال الاختبارات للمعدات والإشراف على دخولها الخدمة وناقش معهم خططهم وطلب الإسراع فى التنفيذ على أن تكون كافة المعدات جاهزة قبل نهاية العام، وكذلك التقى استشارى المشروع والمقاولين المنفذين لكافة أعمال المرافق والمبانى وتم عرض مخطط التنفيذ ومعدلات التوريد؛ خاصة المصنعة خارج البلادِ، مشيرًا إلى الاتجاه نحوالبدائل المصرية التى تغطى احتياجات المحطة وتقلل الاعتماد على المكون الأجنبى لتلافى مشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.

وعقب جولته بالمحطة، ترأس المهندس كامل الوزير وزير النقل، أعمال الجمعية العامة للشركة عن العام المالى من 1/7/2021 وحتى 30/6/2022، وتم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى والموقف التنفيذى لأعمال المرافق والمبانى والتجهيزات النهائية استعدادًا لبدأ التشغيل التجريبى.

واعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة، وأخلت مسئوليته عن ذات العام، وصدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزى للمحاسبات والمراقب المالى للشركة.

يذكر أن مشروع محطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية، هو شراكة بين هيئتى ميناء الإسكندرية وقناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، باستثمار مصرى 100%، ومن المنتظر أن تعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% بما يوفر نحو 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.