حياة كريمة تنظم «ماراثون رياضى» فى أسوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك استمرارا لمجهودات مؤسسة حياة كريمة فى كل القطاعات، منها محور الرياضة. يشار إلى أن مبادرة حياة كريمة ساهمت فى تطوير البنية التحتية فى محافظات مصر، من خلال مشروعاتها فى مختلف المجالات أبرزها الصحة والتعليم والسكن الكريم وغيرها.

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