جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، فى بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن هناك غطاء سحابيا يحجب أشعة الشمس ويعمل على الانخفاض فى درجات الحرارة. وأضافت أنه من المتوقع أن يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد مع تقدم الوقت، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على صحراء مطروح تمتد للمناطق الداخلية للصحراء الغربية، مع تقدم الوقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار الليلة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن الطقس (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.