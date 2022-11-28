القوى العاملة : ندوة توعوية فى مجال عمل المرأة وتفعيل دورها بأسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بشأن عقد ندوة فى مجال توعية المرأة وتفعيل دورها فى مواجعة التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة ، وذلك بقاعة المجلس التنفيذى بديوان محافظة أسوان ، نفذتها (إدارة المرأة والطفل -وحدة تشغيل المعاقين ) بالمديرية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة - فرع أسوان .

وأوضح احمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان فى تقريره للوزارة ، انه تم عقد الندوة بحضور 55 سيدة ممثلين عن (المرأة من ذوات الإحتياجات الخاصة -السيدات الزملاء من ديوان عام المحافظة -الجمعية النسائية للحرف اليدوية والتى تعمل منتجات حرفية من المخلفات البيئة-عدد 11 نقابية من مؤسسات الموارد المائية والاثار ومياه الشرب وتسويق الاسماك-مؤسسات المجتمع المدنى العاملة ف مجال المرأة) .

وأضاف مدير المديرية ان الندوة تتم تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالمرأة وقضاياها والتوعية بأهمية دورها وتمكينها إقتصادياً لتشارك فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 ، كما شارك فى الندوة صابر شحاته النوبى مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية والتدريب ، واحمد عبدة خدمة مواطنين ورئيس وحدة الشباب ، وايمان جلال باحث بيئي إدارة التفتيش ، ويحى أحمد رئيس المجلس القومى للسكان .