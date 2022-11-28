القومي للمرأة ينفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي تدريب ريادة الأعمال بمحافظتي الأقصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" نفذ المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي تدريب ريادة الأعمال بمحافظتي الأقصر بمركز شباب - قرية توماس وعافية والغربية بمركز شباب - قرية شبرا اليمن من خلال برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead"، وذلك خلال الفترة من 19 الى 23 نوفمبر واستهدف سيدات القرى اللاتي شاركن في تدريب الحرف اليدوية، هدف التدريب إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى المستهدفات وتطوير الصفات الريادية والشخصية وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.

تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع.