رفع 1900 حالة تعد وإشغال بحدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الجيزة أحمد راشد، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشأت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.





جاء ذلك خلال متابعة محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق؛ لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار يومين بالقطاع (ب ، ع ، ن ، أ ، ص ، ح) وشوارع الجيش والضغط العالى.

وأكدت محافظ الجيزة -اليوم الاثنين- أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 20 محضرا لمحلات مخالفة، ورفع ومصادرة 1900 حالة إشغال؛ ضمت كراسى وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، مشيرا إلى أنه تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت الحملات كذلك بحدائق الأهرام؛ غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص، كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها.

وتمكنت الحملات التمشيطية بقطاع هضبة الأهرام من ضبط 231 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى وذبائح خارج المجازر الحكومية داخل محال جزارة ومطاعم، مع تحرير 4 محاضر لتلك المنشآت بمعرفة الطب البيطرى، بالإضافة إلى ضبط مخزن مواد غذائية يحتكر العديد من السلع ويحجب بيعها للمستهلك والتحفظ على 1400 كيلو سكر بدون بيانات تفيد بمصدرها، وذلك بمعرفة إدارة التموين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.