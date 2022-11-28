إتاحة نموذج للتدريب على امتحانات الثانوية العامة فى التيرم الثانى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة ستتيح لطلاب الثانوية العامة نموذجا للتدريب على الامتحانات وفق مواصفاتها الجديدة خلال الفصل الدراسى الثانى.





جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تؤمن بحق الطلاب فى التدريب على الامتحانات قبل الامتحان النهائى، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين الامتحانات، وليس على الطلاب سوى المذاكرة فقط.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل بنظام "الأوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم التى بدأ توزيعها على طلاب الثانوية العامة العام الماضى، كما أن الأسئلة تقيس كذلك مستويات التفكير العليا لدى الطلاب.

وتنقسم امتحانات الثانوية العامة إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد، و 15% أسئلة مقالية، ويتسلم الطلاب: كراسة أسئلة للإجابة عن الأسئلة المقالية، وورقة "بابل شيت" للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد، إضافة إلى ورقة الأسئلة، أما التصحيح سيكون إلكترونى بنسبة 100%.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023 يوم 10 يونيو 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى.