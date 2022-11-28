محافظ القاهرة: توافر جميع السلع فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وشدد المحافظ على استمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، والتوسع فى إقامة منافذ بيع السلع الغذائية لخلق المنافسة بما يساعد على استقرار الأسعار.

وأوضح أن وفرة جميع السلع بالأسواق جاء نتيجة الخطط المسبقة التى تضعها الدولة المصرية لمواجهة الأزمات والحد من آثارها كما حدث فى أزمة كورونا، حيث كانت مصر الدولة الوحيدة التى استطاعت مواجهة الأزمة دون تأثيرات كبيرة على المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه هناك اجتماعات متواصلة وبشكل دورى مع شركتى المياه والصرف الصحى لمتابعة التغيرات المناخية وخطة الاستعداد لمواجهتها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات الكبيرة التى ستسهم فى التعامل مع هذه التغيرات والحد من أثارها.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

وطالب رؤساء الأحياء بتنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة التعاقد لإنجاز تلك المشروعات، مع الالتزام بخطة الرصف والتنسيق مع شركات المرافق للعمل بالتوازى وإعادة الشىء لأصله ومراعاة التنسيق العام للمكان.

وشدد عبد العال على رؤساء الأحياء والرصد البيئى بضرورة متابعة عمل شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية من أجل تحسين مستوى النظافة بالعاصمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما طالب رؤساء الأحياء بالتواجد المستمر فى الشارع لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها على الفور، مشددًا على رؤساء الأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها فى الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة التعاون مع الجمعيات الأهلية وخلق قنوات اتصال معها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين ورفع مستوى جودة الحياة المقدمة لهم، وكذا ضرورة التصدى لمخالفات البناء وتكثيف الرقابة خصوصا ليلًا وفى الإجازات الرسمية والأعياد باعتبارها أكثر الأوقات التى ينشط فيها المخالفون واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم وإزالة المخالفات فى المهد.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق مواعيد غلق المحال احتراما لقرارات الدولة لتوفير الطاقة باعتبارها عنصر أساسى فى توفير العملة اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أن القاهرة كانت من أوائل المحافظات التى التزمت بتخفيض الإنارة فى الشوارع.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات وفتح الشوارع وإتاحة الرصيف للمواطنين. وتفعيل دور وحدة السكان التى تم إنشاؤها بالمحافظة وربطها بلجان السكان فى الأحياء والتى ستعمل كحلقة ربط بين إدارة السكان والمجتمع المدنى، وعقد ندوات توعوية بالتنسيق مع مديريتى الصحة والشباب والرياضة للتوعية بالمشكلة السكانية، وتنظيم قوافل للمرور على الأحياء للتعريف بأسباب المشكلة والعمل على حلها.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تدريب العاملين بالوحدة بمراكز تدريب التنمية المحلية، مطالبا بالتوسع فى فصول محو الأمية والتنسيق مع رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى التوعية بعناصر المشكلة السكانية، خصوصا الأمية والبطالة والتسريب من التعليم وكثرة المواليد والعمل على حلها.