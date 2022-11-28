وزير التعليم: «التعريب» مستمر بامتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لإعلان المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الطلاب الذين يدرسون بلغات أجنبية، يحصلون على نسخة مترجمة باللغة العربية فى المواد العلمية خلال الامتحانات، بحيث يجيبون عن الأسئلة باللغة التى يختارونها، شأن الأعوام الماضية.

وكشف الوزير أن الطلاب يتسلمون خلال الامتحان: كراسة أسئلة للإجابة عن الأسئلة المقالية، وورقة "بابا شيت" للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد، وورقة أسئلة.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل بنظام "الأوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم التى بدأ توزيعها على طلاب الثانوية العامة العام الماضى، كما أن الأسئلة تقيس كذلك مستويات التفكير العليا لدى الطلاب.