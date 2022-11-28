«القوى العاملة» تنظم ندوة توعوية عن عمل المرأة وتفعيل دورها بأسوان 

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بشأن عقد ندوة فى مجال توعية المرأة وتفعيل دورها فى مواجعة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وذلك بقاعة المجلس التنفيذى بديوان محافظة أسوان، نفذتها (إدارة المرأة والطفل -وحدة تشغيل المعاقين) بالمديرية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة - فرع أسوان.





وأوضح أحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان فى تقريره للوزارة، انه تم عقد الندوة بحضور 55 سيدة ممثلين عن (المرأة من ذوات الإحتياجات الخاصة -السيدات الزملاء من ديوان عام المحافظة -الجمعية النسائية للحرف اليدوية والتى تعمل منتجات حرفية من المخلفات البيئة-عدد 11 نقابية من مؤسسات الموارد المائية والاثار ومياه الشرب وتسويق الاسماك-مؤسسات المجتمع المدنى العاملة ف مجال المرأة).



وأضاف مدير المديرية ان الندوة تتم تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالمرأة وقضاياها والتوعية بأهمية دورها وتمكينها إقتصاديا لتشارك فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، كما شارك فى الندوة صابر شحاته النوبى مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية والتدريب، واحمد عبدة خدمة مواطنين ورئيس وحدة الشباب، وايمان جلال باحث بيئى إدارة التفتيش، ويحى أحمد رئيس المجلس القومى للسكان.