محافظ القاهرة: نجاح قمة المناخ وضع مصر فى مكانة مميزة بالسياحة العالمية

جدة - نرمين السيد - توجه خالد عبد العال محافظ القاهرة بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على النجاح الكبير لمؤتمر المناخ COP 27 الذى عقد بشرم الشيخ، مؤكدا أن مصر نجحت بشهادة العالم فى استضافة هذا الحدث الذى نظمته الأمم المتحدة على أعلى مستوى من التميز وأن الدولة وأجهزتها المختلفة وفرت جميع عناصر ومقومات نجاحه عبر عمل دؤوب استمر لعام كامل.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن أكثر من 197 دولة حضرت المؤتمر من أجل مناقشة التحديات المناخية التى بدأت تظهر فى كل بلدان العالم الأمر الذى أسهم فى نجاح المؤتمر ووضع مصر فى مكانة مميزة خاصة على خريطة العالم السياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام ورؤساء الاحياء ومديرى مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وثمن محافظ القاهرة إقامة الحوار الوطنى الذى تم بناء على توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مفهوم الجمهورية الجديدة التى تقوم على وجود مساحات مشتركة لإبداء الرأى بحثا عن التوافق بين القوى الوطنية والمشاركة المجتمعية التى أصبحت عنصر أساسى فى إتجاهات الدولة نحو حل المشكلات ومواجهة التحديات.

وأضاف محافظ القاهرة أن المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرا بمصر وما نتج عنه من توصيات يمثل جزءا هاما من الإجراءات التى تتخذها الدولة للتعامل مع التحديات الإقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد محافظ القاهرة أن المحاور والطرق الجديدة التى أقامتها الدولة بالقاهرة أسهمت بشكل كبير فى تسهيل عملية ربط العاصمة داخليا وبالمناطق الجديدة الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى فى زيادة الاستثمارات بالقاهرة.

وطالب اللواء خالد عبد العال بتيسير الإجراءات المقدمة للمستثمرين مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتقديم التسهيلات لهم وتذليل العقبات أمامهم.