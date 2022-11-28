انت الان تتابع خبر تأجيل امتحانات شهر نوفمبر 2022 .. التعليم تعلن عن القرار النهائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على تأجيل امتحانات شهر نوفمبر 2022 في كافة المدارس بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية بسبب حالة الطقس السيئ التي تشهدها خلال هذه الأياموأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه أن ما يتم تداوله حول ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكدة على أنه لا نية لتأجيل امتحانات شهر نوفمبر 2022 وأنها انطلقت اليوم الأثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، في محافظات جمهورية.

وأشارت الوزارة أن الأمتحانات سوف تكون في متناول جميع طلاب النقل من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام، وسوف تكون مباشرة وبعيداً عن أي تعقيدات، بالإضافة إلي أنها ضمن المقررات الدراسية التي تم تدريسها للطلاب خلال الشهر الحالي وذلك لقياس نواتج التعلم بالدروس.