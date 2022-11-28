وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك.. واستمرار التعريب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 «أوبن بوك» مع كتيب المفاهيم التي يتم توزيعها للطلاب داخل اللجان، مشيرا إلى أن التعريب مستمر بالامتحانات.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الإثنين، أن الطالب يتسلم ورقتين ورقه بابل شيت للاختيار من متعدد وورقة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية، موضحا أن السؤال المقالي يصحح من خلال معلم، كما يوجد نموذج إجابة واضح من خلال تحديد درجات كل سؤال، لافتا إلى أن كل خطوة عليها درجة.

وأعلن وزير التعليم، وجود نموذج امتحان يشبه نهاية العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحا أن امتحان الثانوية العامة مثل العام الماضي، في عدد الأسئلة والاختلاف في الدرجات على الأسئلة، مشيرا إلى أن التعريب مستمر.

كما أكد حجازي، أن الطالب سيتسلم بابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وورقة بيانات الطالب، موضحا أن تصحيح الأسئلة المقالية سيكون بواسطة معلم من خلال نموذج محدد وليس جهاز أو برنامج، منوها إلى أنه سيتم عرض نموذج امتحان في الفصل الدراسي الثاني.