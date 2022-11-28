أعداد الأسئلة ودرجاتها.. وزير التعليم يكشف مواصفات امتحان الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لإعلان المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن أسئلة الامتحان تنقسم إلى أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية بنسبة 15%، مشيرا إلى أن أعداد الأسئلة حسب طبيعة كل مادة.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل بنظام "الأوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم التى بدأ توزيعها على طلاب الثانوية العامة العام الماضى، كما أن الأسئلة تقيس كذلك مستويات التفكير العليا لدى الطلاب.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، فى 10 يونيو المقبل، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وللاطلاع على مواصفات الامتحان فى كل مادة، يمكن الاطلاع على الملف المرفق.