وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لممثل سكرتير عام الأمم المتحدة إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن سامح شكرى حرص على تجديد التهنئة للممثل الخاص على توليه منصبه فى أول زيارة له إلى مصر، معرباً عن كامل دعم مصر له لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار فى ليبيا، ومؤكداً محورية دور الأمم المتحدة وحياديته بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا وفى المجتمع الدولى.

وعرض شكرى الجهود المستمرة التى بذلتها وما تزال تبذلها مصر بإخلاص لحلحلة الأزمة، لاسيما من خلال استضافتها مؤخراً لجولات المسار الدستورى بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيراً إلى أهمية إتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مع التشديد على الملكية الليبية للحل وأهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد على أنه لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولى للأطراف المسئولة عن التنفيذ.

وأضاف شكرى، بأن ذلك يتطلب ايضا تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا فى مدى زمنى محدد، مؤكداً فى هذا الشأن أهمية دعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.

ومن جانبه، استعرض الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة الجهود والاتصالات التى يقوم بها للساحة الليبية، وحرصه على التحدث والاستماع لجميع الأطراف، مشيرا إلى أنه كان يتمنى زيارة مصر منذ توليه منصبه، إلا أن علمه بالالتزامات والانشغالات الخاصة بمؤتمر المناخ حالت دون قدرته على إتمام الزيارة فى وقت سابق.

كما أعرب باتيلى عن تقديره الكامل للدور المصرى البناء والمحورى فى ليبيا، وما عانته مصر كثيرا على مدار الأعوام الماضية نتيجة استمرار تلك الأزمة، وتطلعه للتنسيق مع مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على تكثيف العمل نحو دفع الحل السياسى الليبى الليبى بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء فى ليبيا الشقيقة.