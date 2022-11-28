رفع أجر الاشتراك التأمينى اعتبارا من يناير 2023

وأكد عوض على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يأتى تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأوضح رئيس الهيئة أن من الأثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتباراً من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيه فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيه.
وأضاف عوض أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3000 جنيه، حيث إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التى يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهرى، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم فى مظلة التأمين الاجتماعى على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال والشركات ذات العماله التى تزيد على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكترونى "أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميمورى" تحتوى على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم، وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.
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