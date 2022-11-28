«حياة كريمة» تنظم ندوة بجامعة السادات عن أهمية المشاركة فى العمل التطوعى

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية التربية بجامعة مدينة السادات، ندوة تثقيفية لطلبة وطالبات الكلية، لحثهم على المشاركة فى العمل التطوعى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإبراز قيمة وأهمية مشاركتهم فى أحداث التنمية المستدامة من خلال هذا العمل التطوعى.





تأتى المبادرة برعاية الدكتور خالد محمود جعفر، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور خميس محمد خميس، عميد كلية التربية، وهيثم قنديل، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور محمد منير سليمة، مدير عام المشروعات البيئية بالجامعة، وعادل زهران، مدير إدارة النشاط الثقافى والفنى بالجامعة.

وحاضر بالندوة جوزيف حليم، منسق مبادرة حياة كريمة بمدينة السادات، واستعرض أهمية مشاركة الطلاب بمبادرة حياة كريمة، من خلال إبراز أهمية المشاركة فى أحداث التنمية المستدامة، وتناول إنجازات المبادرة التى تحققت على مستوى محافظات مصر، وأشاد بدور جامعة مدينة السادات البارز فى تلك المبادرة.

وأشار الدكتور محمد منير، إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الإدارة العامة للمشروعات البيئية، تساهم وبشكل يومى فى مبادرة حياة كريمة من خلال القوافل سواء كانت قوافل بشرية أو بيطرية، إلى جانب عقد العديد من الندوات التى تهدف لتعزيز العمل التطوعى بكليات الجامعة بالمشاركة فى مبادرة حياة كريمة.

ولاقت الندوة تفاعلاً إيجابياً ومشاركة كثيفة من الطالبات، معربين عن سعادتهن البالغة بالإنجازات التى حققتها مبادرة حياة كريمة فى تحسين مستوى المعيشة للأهالى بالريف المصرى.