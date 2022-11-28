غرفة السياحة: موسم متميز للعمرة وضوابط تضمن راحة المعتمرين

جدة - نرمين السيد - ذكرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن موسم العمرة منذ بدايته وحتى الآن يعد من المواسم المتميزة للغاية بالنسبة للمواطنين، موضحة أن أكثر ما ساهم فى هذا التميز الضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة واعتمدها وزير السياحة والآثار، بجانب القانون الذى صدر لتنظيم الموسم ووضع آليات تنفيذ رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة.





وأوضحت الغرفة -فى بيان لها اليوم الاثنين -أن هذا القانون حقق سهولة وسرعة غير مسبوقتين فى إنهاء إجراءات العمرة وتنظيم عمل شركات السياحة المعتمدة فى تنظيم الرحلات، واستهدف ضمان كافة حقوق المعتمرين داخل وخارج مصر والعمل على راحتهم وسلامتهم.

وأشارت إلى أن أكبر دليل على نجاح الموسم وتميزه الاختفاء التام لشكاوى المعتمرين منذ بداية الموسم وحتى الآن؛ مما يؤكد الالتزام الكامل من قبل شركات السياحة المنظمة للرحلات بالقانون والضوابط الموضوعة.

وطالبت لجنة السياحة الدينية بالغرفة كافة شركات السياحة العاملة فى تنظيم رحلات العمرة والوكلاء بالمملكة العربية السعودية بضرورة استمرار الالتزام بالضوابط المنظمة للموسم، وتنفيذ التعاقدات المتفق عليها مع المعتمرين وحفظ حقوقهم اتساقا مع القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

وأكدت الغرفة أن ضوابط العمرة شددت على الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ الإجراءات التى تضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين عند تنفيذ التعاقدات مع كافة الجهات التى تقدم خدماتها للمعتمر منذ مغادرته منزله وحتى عودته إليه سالما بعد أداء المناسك.

وشددت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا على أعلى مستوى بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار وخاصة قطاع الشركات بالوزارة، لافتا إلى أن الغرفة وبعد اعتماد وزير السياحة والآثار لضوابط العمرة تلقت تأكيدات من قطاع الشركات بالوزارة بأن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، بما يضمن تنظيم موسم سلس دون معوقات، ويحفظ فى الوقت نفسه حقوق المعتمرين والشركات على حد سواء.

وطالبت الجميع بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط وقواعد موسم العمرة، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، وحفاظا على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأى محاولات نصب من قِبل الكيانات غير الشرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.

وأشادت لجنة السياحة الدينية بالغرفة بالدور الرقابى المهم لوزارة السياحة والآثار خلال الموسم من خلال قطاع الشركات وإدارة السياحة الدينية وكذلك المتابعة الدقيقة لإجراءات سفر وعودة المعتمرين و متابعة أحوالهم خلال تواجدهم فى الأراضى المقدسة والتأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها فى التعاقدات مع الشركات السياحية المعتمدة، والتى تم رفعها على البوابة المصرية للعمرة.