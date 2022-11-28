عاجل- حجازى: فارق وحيد فى امتحان الثانوية العامة عن العام الماضى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحان الثانوية العام للعام الجارى، لن يختلف كثيرا عن امتحان العام الماضى، سوى فى إضافة الأسئلة المقالية القصيرة.





جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لإعلان المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل بنظام "الأوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم التى بدأ توزيعها على طلاب الثانوية العامة العام الماضى، كما أن الأسئلة تقيس كذلك مستويات التفكير العليا لدى الطلاب.

وعن أعداد الأسئلة فى كل مادة، كشف الوزير أن أسئلة الاختيار من متعدد ستكون بنفس العدد كما كان الأمر فى العام الماضى، لكن توزيع الدرجات سيختلف لتوفير درجات للأسئلة المقالية وذلك سيكون من خلال تقليل عدد الأسئلة المقدرة بدرجتين، لدرجة واحدة فقط، وهذا أفضل بالنسبة للطالب حتى لا يفقد عددا كبيرا من الدرجات فى حالة الخطأ.

أما الأسئلة المقالية، فقال حجازى إن نسبتها لن تتجاوز 15% من كل امتحان، ويتم تصحيحها إلكترونيا بواسطة معلمين وليس برنامج: "كل خطوة هيكون عليها درجة، فلو أخطأ الطالب فى الناتج النهائى هياخد درجات على الخطوات".

وتابع أن الوزارة ستوفر للطلاب نموذج امتحانى للتدريب على امتحانات الثانوية العامة خلال الفصل الدراسى الثانى: "كل المطلوب منهم بس يذاكروا".

وشدد أن الوزارة اتخذت كل إجراءاتها لمواجهة الغش، إضافة للتصحيح الإلكترونى بدون أخطاء.