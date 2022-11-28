تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تعلن مد فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" لنهاية ديسمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية، عن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تم إطلاقها يوم 1/9/2022 حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022، لتوفير كافة السلع الغذائية وغيرها، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتتوافر السلع الخاصة بمبادرة كلنا واحد، بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغيرها، من خلال (34 سلسة – 1051 فرع – 4 شادر)، بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة، والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية)، على أن تتضمن السلع الغذائية والإستراتيجية (سكر - لحوم- أرز)، بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

كما تستمر منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، فى إعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من، خلال (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات، بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان، حتى نهاية العام، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ويرسخ الدور المجتمعى لوزارة الداخلية.