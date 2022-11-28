بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامى بالجيزة بحوزته 50 كيلو من مخدر الأيس "الشابو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا)، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بمخدر الأيس (الشابو) بكميات كبيرة، وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 50 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(50٫000٫000 خمسون مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.