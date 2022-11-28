أخبار مصرية

شكري يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم المسار الدستوري بليبيا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية والمسار الدستوري والأطر القانونية وتشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار، وذلك خلال لقائه الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة بالوزارة السفير أحمد أبو زيد في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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