مواجهة الشائعات.. حقيقة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمدارس

جدة - نرمين السيد - وأوضح مجلس الوزراء أنه انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمدارس تزامناً مع انتشار الفيروس المخلوى التنفسى.

وأضاف أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمدارس تزامناً مع انتشار الفيروس المخلوى التنفسى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وأن الوضع الصحى فى المدارس آمن وطبيعى ولا يستلزم اتخاذ أى إجراءات استثنائية بشأن تأجيل الامتحانات، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بكل المدارس الحكومية فى موعدها المقرر، يوم 14 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2023 المعلن عنها مسبقاً، دون أى تغيير، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بما فيها الفيروس المخلوى التنفسى، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة.

واختتم: "نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).