شحاتة: العلاقات المصرية السعودية ستظل منبعا للنهوض بالوطن العربى

جدة - نرمين السيد - التقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، صباح اليوم الإثنين السفير أسامة بن أحمد نقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وسلطان السبيعى القنصل العام، وفصيل العتيبى الملحق العمالى بالسفارة، وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث الملفات المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.





رحب الوزير بالسفير أسامة بن أحمد نقلى، وأعرب عن عمق العلاقات المصرية السعودية، مؤكدا أن تلك العلاقات ستظل منبعا للنهوض بالوطن العربى على كل المستويات، مشيدا بدور "المملكة" فى رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة على أراضيها، مثمنا مواقف السعودية المساندة للدولة المصرية فى مختلف العصور.

وأشار شحاتة إلى أن الوزارة بدأت فى إجراءات تنظيم ضوابط لعملية إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسمى الحج والعمرة، وأنه جرى تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج فى هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين.

وقدم السفير السعودى التهنئة للوزير على توليه حقيبة الوزارة متمنيا له دوام التوفيق فى مسيرته لخدمة قضايا العمل، مؤكدا متانة العلاقات المصرية السعودية ومشيدا بالزيارات المتبادلة بين الجانبين التى نقلت العلاقات لمرحلة استراتيجية على أعلى مستوى، وثمن دور مصر الرائد مع السعودية سواء بالتعاون الاقتصادى أو إمداد المملكة بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة، مشيرا إلى أنه هناك علاقة طيدة تجمع الشعبين والدليل على ذلك ان أكبر جالية فى السعودية من المصريين مصرية.

وأشار نقلى إلى حسن التعاون بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة الموارد البشرية لخدمة العنصر البشرى لتحقيق طموحات الشعبين وكذلك التعاون مع مكتب التمثيل العمالى بالمملكة لإدارة ملف تنقل الأيدى العاملة وعملية توثيق العقود، مشددا على الحفاظ على حقوق العمالة المصرية الرسمية العاملين بالمملكة ومواجهة جميع المشاكل التى يواجهونها، مقدما الشكر للدولة المصرية على إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسم الحج والعمرة، موضحا أن هناك أولوية لاستقدام العمالة المصرية.

حضر اللقاء من جانب الوزارة إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وآمال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومهيب أبو زيد مسئول التشغيل بالخارج بالوزارة.