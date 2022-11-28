بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - يعقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا، لإعلان المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى 2022/2023.





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