وزير الصحة يطلق الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات (صور)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه خلال كلمته، الشكر لشركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، ووجه بتكثيف حملات التوعية للمواطنيين، بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات، ووضع الاستراتيجيات والخطط الداعمة لنشر الوعى البيئى والمجتمعى بمخاطر الإفراط فى تناول المضادات الحيوية.



وأشار عبد الغفار إلى أن الاستراتيجية تنقسم إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها اليوم، بمشاركة 1000 صيدلى يعملون بـ227 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، وهم بمثابة النواة الأولى التى تنطلق بها الإستراتيجية الوطنية لترشيد إستخدام المضادات الحيوية فى مرحلتها الأولى، وتنتهى بنهاية فعاليات ورش العمل، التى تستمر على مدار 3 أيام.

وقال عبد الغفار، إن المرحلة الثانية تستمر لمدة شهرين يتم فيهما الرصد الكمى والكيفى لإستخدام المضادات الحيوية، بجميع أقسام المستشفيات وربطها بالعبء الاقتصادى الناجم عنها، ومن ثم القيام بالتحليل النهائى للبيانات، للخروج بالتوصيات اللازمة، موضحا أن هذه المرحلة هى أضخم عملية رصد للمضادات الحيوية تتم بمصر.



وأضاف عبد الغفار، أن المرحلة الثالثة لتطبيق الإستراتيجية تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، يتم فيها قياس العائد المتحقق جراء تطبيق تدخلات الإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وبذلك يكتمل تطبيق الجزء الأول من الإستراتيجية.

وأكد عبد الغفار على التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وكافة الجهات واللجان المختصة بتطبيق الاستراتيجية، موضحا تعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجى وتطوير نظام الرقمنة، فضلا عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يسهم فى الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

وثمنت الدكتورة نعيمه القصير، جهود الدولة المصرية لخطة الصحة الواحدة، وأكدت على دعم منظمة الصحة العالمية للخطط والاستراتيجيات التى ترشد من استخدام مضادات مقاومة الميكروبات، بما يساهم فى حماية صحة وسلامة المواطنين، ودعت إلى الاستخدام الرشيد للدواء وخاصة المضادات الحيوية، وتوعية الجميع بعدم استخدام مضادات الميكروبات دون وصفة أو استشارة طبية.



وأشار الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، إلى أن الاسترتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الدولة، فى خطة التنمية المستدامة للإستخدام الرشيد للدواء، ودعما للخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بالتعاون مع الجهات التابعة لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة غاة يونس رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن الإستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، تمثل أهمية اقتصادية من حيث ترشيد استهلاك المواطنين والكوادر الطبية والمستشفيات لمضادات الميكروبات، مشيرة إلى أن الاستراتيجية، تتم على عدة مراحل بداية من التسجيل، وفعاليات التدريب وورش العمل على الترصد الكمى والكيفى، من خلال ترصد أنماط استخدام واستهلاك مضادات الميكروبات طبقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

وثمن رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما، جهود وزارة الصحة والسكان فى دعم الإستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، مشيرا إلى عقد شراكات مع بعض الجامعات للتعاون فى مجال الأبحاث، وأكد على دعم شركة إيفا لكافة البرامج الخاصة بتدريب الأطقم الطبية وتوعية المجتمع بمخاطر الإفراط فى المضادات الحيوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى المهنى، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من عدد من الخبراء والمختصين.