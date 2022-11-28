اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث تنظم فعاليات اليوم الأول من حملة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - في إطار حملة ال١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، فعاليات اليوم الأول من حملة طرق الأبواب التى تحمل عنوان "احميها من الختان" ، بمحافظة كفرالشيخ، واستهدفت عدد ١٥١٢٠ من السيدات والرجال والأطفال بالمحافظة ، وتستمر خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ، بمحافظات ( الدقهلية و البحيرة و الجيزة و أسيوط وسوهاج و الفيوم وكفر الشيخ والاسكندرية والقليوبية و المنيا) .

تضمنت الحملة نشر الوعى بالاثار الصحية النفسية الناتجة عن ممارسة جريمة ختان الإناث، والتوعية بالرسائل القانونية الخاصة بتجريم ختان الاناث ، والإجراءات المتخذه لردع المخالفين وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الاسرة المصرية ، وذلك بمشاركة الرائدات والقيادات الدينية(الواعظات والراهبات وائمة وقساوسة) بالمحافظة.