حوار مجتمعي اللقاء بمركز شباب أم دينار بمركز منشأة القناطر محافظة الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - عقدت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار مجتمعي مع أهالي قرى أم دينار والرهاوي وكفر حجازي والاخصاص والقشلانة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول ما يريدون تنفيذه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي من المقرر أن يبدأ العمل بمركز منشاة القناطر في يناير ٢٠٢٣.

تم ذلك بحضور أ/ حسام صلاح ممثل مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، والعديد من متطوعى المؤسسة وسكرتير عام مركز ومدينة منشأة القناطر ورئيس الوحدة المحلية لكفر حجازي وسكرتير عام الوحدة وممثلي العمل الأهلي والعمل العام بالقرى المشار اليها وعدد كبير من رجال ونساء وشباب القرى ، وقد أبدى جميع الحضور ترحيبهم بمثل هذه الجلسات وطرحوا العديد من مقترحاتهم التي يرغبون في تنفيذها من خلال المبادرة والتى تركزت في إنهاء الصرف الصحي بهذه القرى وإقامة مدارس لاستيعاب الكثافة الطلابية خاصة بقرية القشلانة وكذا إنهاء رصف وإصلاح جميع الطرق المؤدية للمركز من الخارج والداخل، وقد تم طمأنة الأهالي بأن ما يريدونه سيتم تحقيقه باذن الله من خلال مبادرة حياة كريمة.