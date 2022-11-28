الحكومة تنفى تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس تزامناً مع انتشار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس تزامناً مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس تزامناً مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الوضع الصحي في المدارس آمن وطبيعي ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات استثنائية بشأن تأجيل الامتحانات، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة المدارس الحكومية في موعدها المقرر، يوم 14 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 المعلن عنها مسبقاً، دون أي تغيير، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بما فيها الفيروس المخلوي التنفسي، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة.

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