«حياة كريمة» تعقد حوارا مجتمعيا مع أهالى قرى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - عقدت مؤسسة حياة كريمة، جلسة حوار مجتمعى، مع أهالى قرى أم دينار والرهاوى وكفر حجازى والأخصاص والقشلانة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول ما يريدون تنفيذه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى من المقرر أن يبدأ العمل فيها بمركز منشاة القناطر، خلال يناير 2023.





جاء ذلك بحضور حسام صلاح، ممثل مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، والعديد من متطوعى المؤسسة وسكرتير عام مركز ومدينة منشأة القناطر ورئيس الوحدة المحلية لكفر حجازى وسكرتير عام الوحدة وممثلى العمل الأهلى والعمل العام بالقرى المشار اليها وعدد كبير من رجال ونساء وشباب القرى. وأبدى الحضور ترحيبهم بمثل هذه الجلسات وطرحوا العديد من مقترحاتهم التى يرغبون فى تنفيذها من خلال المبادرة والتى تركزت فى إنهاء الصرف الصحى بهذه القرى وإقامة مدارس لاستيعاب الكثافة الطلابية خاصة بقرية القشلانة وكذا إنهاء رصف وإصلاح جميع الطرق المؤدية للمركز من الخارج والداخل. وطمأن القائمون على "حياة كريمة"، الأهالى بأن ما يريدونه سيجرى تحقيقه.

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