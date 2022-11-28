ميناء بورسعيد يستقبل سفينة سياحية تقل 658 سائحا

جدة - نرمين السيد - استقبل ميناء بورسعيد السياحى، صباح اليوم الاثنين، السفينة السياحية celestyal CRYSTAL كريستال السماوية، وعلى متنها 658 سائحا و408 من أفراد طاقم السفينة، قادمة من ميناء بيريوس باليونان.





وذكرت هيئة الميناء - فى بيان - أن سياح السفينة سيتوجهون إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والتوجه إلى متحف الحضارة ومنطقة أهرامات الجيزة. وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة. وأكدت أنه تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واستقبال السياح بصالات الوصول، لافتة إلى أن هذه الرحلة هى الثانية للسفينة كريستال السماوية خلال أسبوع مما يعكس حجم الثقة بموانئ المنطقة الاقتصادية خاصة والموانئ المصرية بصفة عامة بقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات المطلوبة مما يساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.

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