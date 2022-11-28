محاور وطرق.. مشروعات غيّرت شكل الجيزة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتمكنت المحافظة بالتعاون مع العديد من الجهات من تطوير ورفع كفاءة 475 شارعا رئيسيا وفرعيا بتكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه.

كما انتهت من إنشاء العديد من المحاور المهمة أبرزها محور الفريق كمال عامر الذى يمتد من الطريق الدائرى جنوبا "منطقة المنيب" وحتى محور "تحيا مصر" شمالا، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، حيث يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة.

كما شهدت إنشاء محور عمرو بن العاص الذى يعد شريانا جديدا للتنمية فى المحافظة، كونه يعد أحد المحاور الجديدة التى تربط بين الطريق الدائرى الشمالى والطريق الدائرى الجنوبى بالمحافظة، ويربط محور العروبة بمحور أنور السادات، مروراً بمنتصف شارعى الهرم والجيزة بمنطقة المطبعة، بالإضافة إلى محور المريوطية.

كما تمت تغطية ترعة المريوطية وتدبيشها وتحويلها من بؤرة للتلوث والقمامة إلى ممشى سياحى، بالإضافة إلى تطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدى للمواقف والساحات العشوائية.