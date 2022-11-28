ملك محمود بطلة قادرون باختلاف: محمد صلاح مثلى الأعلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحصلت ملك على المركز الثالث بكأس العالم مع منتخب مصر لكرة القدم الموحدة ديترويت 2022، تلعب ملك فى مركز الجناح الأيمن، ومثلها الأعلى هو محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى.

وإلى جانب ممارستها الرياضة لم تغفل ملك التعليم، فهى فى الصف الثالث الإعدادى، وعبرت عن حبها الذهاب إلى المدرسة لتعلم العربى والحساب، وتحلم بالنجاح والتفوق والالتحاق بجامعة القاهرة.

ووجهت رسالة محبة للرئيس السيسى، قائلة: "أنا أكثر واحدة بتحب السيسى، بحبه أوى.. وبقوله بجد السيسى السيسى أنت رئيسى".

وتحدثت رضا محمد، والدة ملك، عن طفلتها وكيف بدأت فى ممارسة هذه الرياضات، مؤكدة أنها ألحقتها بفرسان التحدى، وهناك بدأت فى ممارسة أكثر من رياضة لكنها ارتبطت أكثر بكرة السلة.

وأكمات: "كانت خجولة وانطوائية، لكن عندما بدأت ممارسة الرياضة والتعامل مع الأطفال، وتشارك فى البطولات فأصبحت محبة للرياضة وترغب فى ممارسة أكثر من لعبة".

وروت كواليس الأشهر الأخيرة قبل السفر لخوض منافسات البطولة، مؤكدة أنها ظلت لفترة طويلة فى معسكرات تدريبية.

وقالت: "من ناحية التعب معها.. فأنا تعبت معاها لأنى أذهب معها إلى كل مكان".