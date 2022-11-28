انت الان تتابع خبر الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار اليوم الأثنين 28 نوفمبر 2022 : شوف محل سكنك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأثنين 28 الموافق 27 نوفمبر 2022، أن يسود معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في حين سيكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القليلة القادمة.وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأثنين 28 نوفمبر 2022:

وأشارت الهيئة أن هناك عملية تكوين سحب بسبب منخفض السودان الموسمي، مما يشير إلي سقوط أمطار على جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ووسط سيناء بحيث ستكون هذه الأمطار خفيفة إلي متوسطة