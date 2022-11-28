انت الان تتابع خبر كمان شوية يا هانم .. قطع المياه لأكثر من 10 ساعات عن هذه المناطق في الدقهلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الدقهلية عن قطع المياه اليوم الأثنين الموافق 28 نوفمبر 2022 عن بعض مناطق مدينة منية النصر، ومناطق الدراكسة وميت طاهر وميت الخولي مؤمن ” ونطاق الوحدات المحلية لقري البجلات وميت تمامة وعزبة منشية الجمال ونطاق الوحدة المحلية لقرية ميت حديد ومنشأة الجمال والعزب التابعة.وأوضحت مياه شرب الدقهلية ، أنه سوف يتم قطع المياه لفترة لمدة 12 ساعات بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي الساعة العاشرة مساءً من نفس اليوم بسبب أعمال ربط خط مياة 400 مللي علي خط مياة 600 مللي أمام رافع المياة بقرية البجلات

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.