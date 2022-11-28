انت الان تتابع خبر قطع الكهرباء لأكثر من 5 ساعات عن هذه المناطق في محافظة سوهاج .. سوف منطقتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة سوهاج ، بيان هام اليوم الأثنين 28 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة

موعد قطع الكهرباء في محافظة سوهاج :

وأكدت شركة سوهاج أنه سوف يتم قطع الكهرباء لآجل غير مسمي بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة سوهاج :

وحددت شركة كهرباء سوهاج المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق في حي الكوثر وهي منطقة المعاهد والمساكن والمنطقة الصناعية