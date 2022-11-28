جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح خطة عمل وزارة الصحة لتنفيذ الحملة على أكمل وجه للوصول إلى الأطفال المستهدفين. ومن المقرر أن تبدأ الحملة من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة جديدة ضد شلل الأطفال (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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