جدة - نرمين السيد - إنجازات كبيرة تشهدها جميع قرى المحافظات التى تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير وتنمية الريف المصرى، فى جميع القطاعات.



جدة - نرمين السيد - إنجازات كبيرة تشهدها جميع قرى المحافظات التى تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير وتنمية الريف المصرى، فى جميع القطاعات. ويرصد "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف التالى، نسبة التنفيذ فى المشروعات الجارية، بحسب مؤسسة حياة كريمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام.. حجم الإنجاز بمشروعات «حياة كريمة» فى المحافظات (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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