التموين: 18 عملية شراء بعد طرح 12 ألف طن قمح روسى مستورد للبيع

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه فى يوم الأحد 27 نوفمبر، تم طرح سلعة القمح بالبورصة السلعية، وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح 12 ألف طن قمح روسى مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ 18 عملية شراء بالفعل.





وبلغ عدد طلبات الشراء التى تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 28 طلبا بإجمالى كمية قدرها 19779.98 طن، بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالى الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنية مصرى. فى السياق ذاته تعقد البورصة المصرية للسلع ثانى جلساتها يوم الأربعاء المقبل، الموافق 30 نوفمبر 2022 فى تمام الساعة الثانية ظهرا.

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